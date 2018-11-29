В Самарской области с 1 декабря начнут усиленно следить за молодыми елками

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-29T15:11:04+03:00

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До Нового года остается чуть больше месяца, а заготовка елок на праздники уже стартовала. Нередко зеленых красавиц вырубают и воруют из леса, что запрещено. В связи с этим с 1 декабря в Самарской области было решено усилить патрулирование мест, где растут молодые елки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следить за хвойным молодняком будут сотрудники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, ГБУ «Самарские лесничества» и территориальных подразделений областного Главка.

Напомним, что за незаконную заготовку хвойных деревьев предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Так, за одну срубленную елку обычным гражданам придется заплатить штраф в 3-4 тысячи рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность вплоть до лишения свободы будет грозить за рубку двух и более елок.

Региональный минлесхоз просит жителей сообщать информацию о незаконных заготовках хвойных деревьев по телефону диспетчерской службы: 8 (846) 231-00-63 (круглосуточно).