Инициативы самарцев по установке скульптур будет рассматривать рабочая группа

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-29T15:41:58+03:00

Рабочая группа будет рассматривать предложения жителей по установке арт-объектов и скульптур Фото: Архив "КП"

В ее состав вошли губернатор Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн

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В Самаре вновь создали рабочую группу, которая займется рассмотрением общественных инициатив по установке скульптур и арт-объектов на территории региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Председателем рабочей группы стал глава региона, его заместителем — депутат Госдумы Александр Хинштейн, а секретарем — врио министра культуры Сергей Филиппов. Также в состав рабочей группы вошли архитекторы, общественники, представители профильных департаментов, краеведы, журналисты и другие.

Напомним, подобная рабочая группа существовала в нашем регионе в 2012-2015 годы. Тогда это был оркомитет, который носил название «Культурная Самара». Благодаря его деятельности в городе появились скульптуры Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля», Дяди Степы, солдата Швейка, Бурлаки на Волге, Буратино и многие другие. Все они были установлены на спонсорские средства.