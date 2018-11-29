Самарский филиал Россельхозбанка увеличил льготное кредитование сезонных работ в регионе на 13%

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-29T15:46:10+03:00

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Самарский филиал Россельхозбанка оказывает активную поддержку сельхозтоваропроизводителям региона, в том числе, в рамках программы льготного кредитования. Объем выданных в этом году средств по ставке не выше 5% годовых на 25 ноября составил 2,6 млрд рублей, это на 13% больше чем за аналогичный период прошлого года .

Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие задачи.

- Самарский филиал Россельхозбанка оказывает значительную поддержку АПК региона, направляя средства аграриям для проведения сезонно-полевых работ. Регион полностью обеспечил себя продовольственным зерном и семенным материалом. Валовой сбор хлеба в этом сезоне составил 1,65 млн тонн зерна. Под урожай будущего года засеяно более 400 тыс. гектаров озимых культур. Таких показателей удалось достичь, в том числе благодаря льготной программе кредитования. В этом году на 25 ноября филиал направил на проведение сезонных работ в регионе более 5,7 рублей, - отметил директор самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.