2018-11-29T16:28:48+03:00
Происшествия

Тольяттинец угнал у знакомого арендованное авто и уехал разбирать его в Ульяновск

Мужчина хотел сдать запчасти на металлолом, но ему помешали полицейские
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителю Тольятти грозит уголовное наказание за угон чужой иномаркиЖителю Тольятти грозит уголовное наказание за угон чужой иномаркиФото: Архив "КП"
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Недавно к полицейским Тольятти обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него пропали ключи от арендованного им "Рено Логана" и соответственно сам автомобиль.

Стражи порядка выяснили, что незадолго до исчезновения машины тольяттинец отдыхал вместе с приятелем в увеселительном заведении. Они предположили, что к преступлению может быть причастен именно этот знакомый. Вскоре их подозрения подтвердились. Предполагаемого преступника - 31-летнего жителя Тольятти - задержали вместе с угнанной иномаркой в Ульяновске. Мужчина уехал туда, чтобы разобрать машину на запчасти и сдать их на металлолом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчины, который уже был неоднократно судим, возбудили уголовное дело по статье «Кража». Автомобиль полицейские вернули законному владельцу.

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