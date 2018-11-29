2018-11-29T17:28:11+03:00
Происшествия

В Самаре на Аэродромной погибла 13-летняя девочка

По факту происшествия с ребенком возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали правоохранителиНа месте происшествия работали правоохранителиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 25 ноября, примерно в 22-38, от дома на улице Аэродромной в областной столице сотрудники скорой помощи госпитализировали 13-летнюю девочку. Она попала в больницу с тяжелыми травмами, характерными для падения с высоты.

- По предварительной версии, школьница получила травмы, упав с пожарной лестницы этого дома - с высоты 4-5 этажа. 27 ноября она скончалась, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Правоохранители выясняют все обстоятельства, которые привели к трагедии. Отрабатывается несколько версий. В связи со случившемся 28-го числа возбуждено уголовное дело - по статье "Доведение до самоубийства". Подозреваемых у стражей порядка пока нет. Расследование продолжается.

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