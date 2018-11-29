Гендиректор «Крыльев Советов» - о матче с «Оренбургом»: «Если здоровью футболистов будет что-то угрожать, играть никто не будет»

СЕГОДНЯ 19:09 2018-11-29T19:09:24+03:00

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал вероятность проведения матча против «Оренбурга», который пройдет в рамках 16 тура РПЛ в субботу, 1 декабря. В этот день в Оренбурге могут быть сильные морозы.

- Выйдем ли мы на поле, если будет больше чем 15 градусов мороза? Если здоровью футболистов будет что-то угрожать, то однозначно играть никто не будет. Посмотрим с судьёй, что будет с погодой в день матча, - приводит слова Шашкова «Чемпионат».

Кроме того, гендиректор «КС» отметил, что решение о проведении матча примут только в день игры, когда замерят температуру на стадионе.

Матч «Оренбург» - «Крылья Советов» начнется в 17:30 по самарскому времени. «КП-Самара» будет вести прямую трансляцию встречи.