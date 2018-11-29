2018-11-29T19:51:10+03:00
Общество

Даже по транспортным картам: с 1 января проезд в общественном транспорте Самары будет стоить 28 рублей

Школьники и студенты по картам смогут ездить за 14 рублей 60 копеек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Владельцам транспортных карт поблажек не сделаютВладельцам транспортных карт поблажек не сделаютФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская мэрия опубликовала проект постановления, в котором отмечено повышение стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 января проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро будет стоить 28 рублей. При этом владельцам транспортных карт поблажек не сделают.

Напомним, сейчас проезд за наличные стоит 25 рублей, по карте – 23 рубля.

По карте школьника и студента проезд будет стоить 14 рублей 60 копеек, по банковской карте или по бесконтактной смарт-карте – 28 рублей. Во столько же обойдется провоз багажа.

При этом школьники и студенты смогут приобрести безлимитные транспортные карты – за 560 и 730 рублей соответственно. На месяц можно будет выбрать вариант и побюджетнее – приобрести карту на 20 поездок за 280 рублей (школьники) и 560 рублей (студенты).

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