Хоккейная «Лада» разгромила «Буран» 6:2

СЕГОДНЯ 20:53 2018-11-29T20:53:14+03:00

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Тольяттинская «Лада» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути дома крупно переиграла воронежский «Буран». Матч закончился со счетом 6:2, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Счет в игре открыл тольяттинец Дмитрий Возовик на 6 минуте, однако в середине первого периода гости сумели отыграться усилиями Тимура Бешарова. Восстановил статус-кво мощный бросок Зията Пайгина, а Артурс Озолиньш довел отрыв «Лады» до двух шайб. «Буран» одну шайбу отквитал, но больше воронежцы забить не смогли. Зато тревожить сетку «Бурана» продолжили игроки «Лады». Алексей Мастрюков, Иван Бондырев и вновь Артурс Озолиньш установили финальный счет – 6:2.

Этот матч завершил домашнюю серию «Лады». Следующую встречу тольяттинцы проведут на выезде против «Южного Урала» 3 декабря.