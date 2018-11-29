Хоккеисты ЦСК ВВС разгромили «Рязань» 6:2

СЕГОДНЯ 21:17 2018-11-29T21:19:26+03:00

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Синхронные победы одержали две команды из Самарской области в регулярном чемпионате ВХЛ – Кубке Шелкового пути. ЦСК ВВС в Самаре в четверг, 29 ноября, разгромил хоккейный клуб «Рязань» 6:2. С таким же счетом сегодня «Лада» обыграла воронежский «Буран».

У самарских «летчиков» голы забили Семенов, Сыромятников, Авцин Хафизов и Порядин, который оформил дубль. Гости ответили точными попаданиями Муравьева и Прохорова.

Этот матч завершил домашнюю серию ЦСК ВВС. По ее итогам «летчики» откатились на 23 строчку в турнирной таблице ВХЛ.

Следующий матч самарцы проведут 3 декабря на выезде против «Горняка».