Крупный пожар на Трехгорной в Самаре: горел двухэтажный частный дом

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-30T08:16:33+03:00

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Вечером в четверг, 29 ноября, в Железнодорожном районе Самары произошел серьезный пожар. Там на улице Трехгорной загорелся двухэтажный частный нежилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 20:21. На место происшествия выезжали 81 пожарный и 26 единиц техники.

- Произошло открытое горение двухэтажного дома. Также пламя повредило одну комнату одноэтажного дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, - рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сотрудники оперативных служб эвакуировали троих человек. Распространение огня пожарным удалось остановить в 21:40, а ликвидировать открытое горение в 22:10. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам.