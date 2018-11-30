Депутат Михаил Матвеев попросил главу региона сохранить академию Наяновой
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев написал обращение губернатору Дмитрию Азарову против планов закрытия Самарской государственной областной академии (Наяновой). Напомним, в начале ноября Рособрнадзор РФ лишил вуз аккредитации, а сейчас по сути идет работа по его ликвидации и присоединению к самарскому политеху.
Михаил Матвеев просит главу региона сохранить академию, которая существует уже 30 лет и хорошо известна не только в Самаре, но и за ее пределами, а также ее сотрудников.
- Буду поднимать вопрос в думе, и, надеюсь, что решение будет найдено. Мое предложение: профинансировать госзадание вузу на 2019-2020 года с возможностью обучения студентов в рамках своего юрлица, выпускников перераспределить по другим вузам. За этот год принять действенные меры для восстановления аккредитации, - отметил депутат.
По мнению Михаила Матвеева, к работе по восстановлению аккредитации вуза стоит привлечь региональное правительство, минобрнауки, руководство академии и депутатов всех уровней. Если за этот год они не смогут найти выход из сложившейся ситуации, то уже тогда принимать какие-либо решения.
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