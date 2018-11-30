2018-11-30T09:04:26+03:00
Общество

Депутат Михаил Матвеев попросил главу региона сохранить академию Наяновой

Парламентарий предлагает объединиться и вернуть аккредитацию вузу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Академию Наяновой могут присоединить к самарскому политехуАкадемию Наяновой могут присоединить к самарскому политехуФото: Google. Карты.
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Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев написал обращение губернатору Дмитрию Азарову против планов закрытия Самарской государственной областной академии (Наяновой). Напомним, в начале ноября Рособрнадзор РФ лишил вуз аккредитации, а сейчас по сути идет работа по его ликвидации и присоединению к самарскому политеху.

Михаил Матвеев просит главу региона сохранить академию, которая существует уже 30 лет и хорошо известна не только в Самаре, но и за ее пределами, а также ее сотрудников.

- Буду поднимать вопрос в думе, и, надеюсь, что решение будет найдено. Мое предложение: профинансировать госзадание вузу на 2019-2020 года с возможностью обучения студентов в рамках своего юрлица, выпускников перераспределить по другим вузам. За этот год принять действенные меры для восстановления аккредитации, - отметил депутат.

По мнению Михаила Матвеева, к работе по восстановлению аккредитации вуза стоит привлечь региональное правительство, минобрнауки, руководство академии и депутатов всех уровней. Если за этот год они не смогут найти выход из сложившейся ситуации, то уже тогда принимать какие-либо решения.

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