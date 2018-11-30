2018-11-30T09:18:10+03:00
Происшествия

В Самарской области на перекрестке не разъехались два ВАЗа: пострадали три человека

Авария произошла ранним утром в районе Похвистнева
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: pohvistnevo-inform.ruФото: pohvistnevo-inform.ru
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В четверг, 29 ноября, около 5:25 на 156 км трассы «Самара - Бугуруслан - Малое Ибряйконо - Ясная Поляна» в Похвистневском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись две вазовские легковушки, пишет Похвистнево-информ.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомоблия ВАЗ-21074, двигаясь со стороны села Малое Ибряйкино в направлении Похвистнева, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-2115, который ехал по главной дороге, и врезался в него.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель «семерки», 41-летний водитель другой легковушки и его пассажир. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

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