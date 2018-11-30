Кредитный портфель Самарского регионального филиала Россельхозбанк увеличился с начала года на 10,7%

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-30T09:43:15+03:00

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С начала 2018 года по состоянию на 25 ноября Самарский филиал Россельхозбанка предоставил жителям региона потребительских кредитов на сумму свыше 1,3 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Розничный кредитный портфель Самарского регионального филиала Россельхозбанка увеличился с начала года на 10,7% и превысил 6,9 млрд рублей.

Как отметил руководитель розничного направления Алексей Ларгин, Россельхозбанк предлагает своим клиентам не только широкую линейку розничных кредитов, но и улучшает условия по ним. Так, например, до 31 декабря 2018 года действует акция «Процентный листопад», в рамках которой можно оформить потребительский кредит по специальной ставке, а для клиентов, которые получают заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», до конца текущего года действует акция «Удачный процент» со специальной льготной процентной ставкой.