2018-11-30T09:53:48+03:00
Общество

Иностранец узнал о сыне в Самаре благодаря долгу по алиментам

Мужчине пришлось погасить накопившийся долг
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самаре произошел необычный случай: «заграничный» отец узнал о существовании своего 7-летнего ребенка только благодаря долгу по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

По данным ведомства, иностранец, покинул пределы России еще до рождения своего сына, и не знал о его существовании. В итоге мужчина накопил перед своим ребенком долг в 61 тысячу рублей. Так как он не платил причитающиеся сыну деньги, то приставы возбудили в отношении него исполнительное производство. Недавно иностранец вновь приехал в нашу страну, и тут приставы обрадовали его новостью о сыне, добавив в виде ложки дегтя известие о долге по алиментам. Узнав об этом мужчина немедленно перечислил ребенку всю сумму, которую он задолжал. Также он пообещал, что теперь будет принимать активное участие в жизни сына.

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