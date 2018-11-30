В день игры «Крыльев Советов» с «Ростовом» от остановки до «Самара Арены» могут пустить клубный автобус

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-30T09:53:00+03:00

Игра «КС» с «Ростовом» станет заключительной в этом календарном году для обеих команд в РПЛ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал падение посещаемости на «Самара Арене». По его мнению, виноваты, в первую очередь, неудобные транспортные развязки.

- Сейчас нет сквозного проезда по одной из улиц, ведущей к стадиону, и люди лишены возможности добраться до арены на транспорте. Город и область помогают, пускают трамваи, автобусы, но к самому стадиону все равно надо идти пешком полтора километра, - приводит слова Шашкова «Советский спорт».

Чтобы решить эту проблему, «КС» планируют проводить акции по выдаче разовых автопропусков, а 8 декабря, в день матча с «Ростовом», от остановки до «Самара Арены» могут запустить клубный автобус, который будет доставлять болельщиков к стадиону.

Кроме того, на посещаемость влияют погода и результаты «Крыльев».

- Еще один фактор – конечно же, холодная погода. За все время участия в российских чемпионатах мы лишь однажды играли в декабре. Это не очень комфортно, особенно для тех, кто посещает матчи с детьми. А после чемпионата мира процент таких болельщиков увеличился, - считает Шашков. - На посещаемость также негативно влияют турнирные показатели «Крыльев». Если бы мы держались в лидирующей группе, то аудитория была бы больше.