В Самаре задержали таксиста-наркомана без прав

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-30T10:19:36+03:00

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В Самаре активисты «Ночного патруля» помогли задержать еще одного нетрезвого таксиста. Вчера ночью они заметили, как по улицам города разъезжает неадекватный водитель такси «Самара» марки Chevrolet Cruze. Активисты сообщили об этом сотрудникам ГИБДД.

Прибывшие на место полицейские задержали автомобилиста. В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчина был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии. Таксиста отправили на медицинское освидетельствование, которое показало, что в его биоматериалах содержатся тяжелые наркотики.

- Согласно закону, все водители такси должны проходить осмотр медика перед выходом на линию. Почему водитель без прав, да еще и употребляющий наркотики возит людей?! - возмущаются активисты «Ночного патруля».

В настоящее время решается вопрос у возбуждении в отношении таксиста уголовного дела по статье 264.1. «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Напомним, что недавно благодаря активистам «Ночного патруля» был задержан водитель «Яндекс.Такси», который, предположительно, находился под действием наркотиков. Мужчина настолько «расстроился» фактом своей поимки, что порвал щеку одному из активистов и грозился разбить ему машину.

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