Сызранцы организовали подпольный цех по производству водки и коньяка в Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-30T11:01:21+03:00

Перед визитом силовиков преступники успели изготовить около 22 тысяч бутылок алкоголя и запастись 10 тоннами этилового спирта

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Сотрудники УФСБ по Самарской области выявили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Двое сызранцев организовали выпуск поддельной водки и коньяка на территории поселка Возрождение Саратовской области.

Преступников задержали во вторник, 27 ноября, прямо в нелегальном цеху. Также силовики задержали 4 работников, трое из которых оказались выходцами из центрально-азиатского региона. Как выяснили правоохранители, иностранцы работали на территории РФ незаконно.

- В цеху был налажен полный производственный цикл выпуска алкоголя. Далее на продукцию клеились акцизные марки РФ с явными признаками подделки. По предварительной оценке экспертов, стоимость оборудования, а также тар, коробок, этикеток, пробок и т.д. составляет порядка 3,5 млн рублей, - отмечают в УФСБ по Самарской области.

При обыске силовики нашли и изъяли около 14 тысяч бутылок коньяка марки «Лезгинка», 8 тысяч бутылок водки марок «Царская», «Талка», «Финская» и примерно 10 тонн этилового спирта. Правоохранителям удалось предотвратить ущерб в более чем 11 млн рублей.

По данным стражей порядка, после изготовления преступники перевозили нелегальную продукцию на большегрузах, которых сопровождали машины со специальными наблюдателями. Как полагают правоохранители, организатором преступной схемы был еще один гражданин РФ. Его задержали 27 ноября в Самаре вместе с КамАЗом, груженным 12,5 тоннами этилового спирта. В настоящее время правоохранители выясняют, все детали преступления и были ли у задержанных сообщники.