2018-11-30T11:18:48+03:00
Общество

В Самаре на несколько часов задержали вылет самолета до Симферополя

Пассажирам «скрасили» ожидание питьевой водой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самолет до Симферополя задержали из-за решения авиакомпанииСамолет до Симферополя задержали из-за решения авиакомпанииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 30 ноября, в самарском аэропорту Курумоч на несколько часов задержали рейс ИЖ-207 авиакомпании «Ижавиа» до Симферополя. Самолет должен был вылететь еще в 7:25, но его решили перенести на 13:45. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Алексей Якишин.

По данным правоохранителей, рейс задержали из-за решения авиакомпании. На этот самолет зарегестрировано 23 пассажира. Всем им дали питьевую воду и оставили ждать самолет в аэропорту. Отмечается, что жалобы со стороны пассажиров не поступали. Ситуация находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

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