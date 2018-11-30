2018-11-30T11:53:08+03:00
Общество

Между Волгарем и центральным автовокзалом начнет ходить автобус № 81

Сейчас мэрия ищет перевозчика на этот маршрут
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы будут ходить с 6:30 до 20:00 с интервалом в 1 часАвтобусы будут ходить с 6:30 до 20:00 с интервалом в 1 часФото: Евгения ВАСИНА
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В Самаре появится новый автобусный маршрут. Он будет курсировать под номером 81 между микрорайоном Волгарь в Куйбышевском районе и центральным автовокзалом. Администрация города уже объявила конкурс на право получения свидетельства на перевозки по данному маршруту.

Предполагается, что автобус № 81 будет совершать следующие остановки: улица Александра Солженицына, улица Виталия Талабаева, улица Ефрема Медведева, улица Чистое Поле, Совхоз «Волгарь», Казачий переезд, улица 4-я Кряжская, улица 1-я Кряжская, Кряж, Заправка, поселок Водников, улица Снежная, Кирзавод, Сиреневый перереулок, поселок Озерный, Совхоз «Кряж» (улица Центральная), Совхоз «Кряж» (улица Поселковая), Совхоз «Кряж», Сельхозярмарка, ТК «Амбар», пост ГИБДД (по требованию), Ясский переулок, улица Балаковская, улица Партизанская, автостанция «Аврора», улица Мориса Тореза, улица Гагарина, улица Дыбенко, улица Антонова-Овсеенко, Дом Печати, Центральный автовокзал.

Маршрут будут обслуживать 7 автобусов малого класса. Автобусы будут ходить с 6:30 до 20:00. Интервал движения составит 1 час. Итоги конкурса подведут 24 декабря.

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