"Комсомолка" поздравляет Заведующую родильного отделения больницы Пирогова Наталью Денисову с юбилеем
Коллектив Самарского филиала ИД «Комсомольская правда» искренне и сердечно поздравляет Заведующую акушерским обсервационным отделением №20 городской клинической больницы имени Н.И. Пирогова Наталью Георгиевну Денисову с юбилеем.
Заведующая акушерским обсервационным отделением №20 городской клинической больницы имени Н.И. Пирогова Наталья Георгиевна Денисова отмечает юбилейФото: Архив "КП"
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Уважаемая Наталья Георгиевна! Мы ценим Вас за профессионализм, целеустремленность, ответственное отношение к коллегам и чуткость к пациентам. Желаем Вам, чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития, чтобы Вы и дальше вдохновлялись любимым делом и приносили радость и счастье в жизни пациенток. Личных успехов, крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, как на работе, так и в жизни.