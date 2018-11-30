"Комсомолка" поздравляет Заведующую родильного отделения больницы Пирогова Наталью Денисову с юбилеем

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-30T12:05:25+03:00

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Уважаемая Наталья Георгиевна! Мы ценим Вас за профессионализм, целеустремленность, ответственное отношение к коллегам и чуткость к пациентам. Желаем Вам, чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития, чтобы Вы и дальше вдохновлялись любимым делом и приносили радость и счастье в жизни пациенток. Личных успехов, крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, как на работе, так и в жизни.