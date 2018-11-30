В Самаре коммунальщики сделали для должников за воду напоминалку на колесах

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-30T12:30:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарские коммунальщики нашли новый способ напомнить злостным неплательщикам об их долгах. Они запустили специальный автомобиль с надписью «Едем отключать должников», на котором будут передвигаться бригады, занимающиеся в числе прочего перекрытием должникам доступа к канализации и воде. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара». Всего по городу будут колесить три такие машины. Пробный выезд коммунальщики совершили уже в четверг, 29 ноября.

Как отмечают в компании, ресурсоснабжающая организация может приостановить доступ к своим услугам, если абонент накопил долги за два месяца. При этом сумма долга роли в этом не играет. Тем должникам, которые проживают в частных домах, могут отключить и канализацию, и водоснабжение, а вот тем, кто живет в многоквартирных домах, - только канализацию.

Напомним, что ранее сотрудники самарских коммунальных систем придумали два двольно действенных метода борьбы с должниками:трехтонная пирамида «позора» и надписи лазером на домах. Эти методы уже возымели положительное действие на злостных неплательщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За окном позора тонны: пирамиду должника в Самаре теперь не только ставят, но и подвешивают

Если не отреагирует сам должник, то его за шум техники и неудобства точно побьют соседи (подробности)

Засветить должок: коммунальщики призвали на помощь в борьбе с неплательщиками лазерное шоу

Информацию о долге будут писать прямо на стене здания - чтобы стыдно стало всем. Коммунальщики уверены, что осуждение соседей - лучший способ пробудить совесть (подробности)