2018-11-30T12:30:11+03:00
Общество

В Самаре коммунальщики сделали для должников за воду напоминалку на колесах

Специальные машины не дадут забыть неплательщикам о долгах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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Самарские коммунальщики нашли новый способ напомнить злостным неплательщикам об их долгах. Они запустили специальный автомобиль с надписью «Едем отключать должников», на котором будут передвигаться бригады, занимающиеся в числе прочего перекрытием должникам доступа к канализации и воде. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара». Всего по городу будут колесить три такие машины. Пробный выезд коммунальщики совершили уже в четверг, 29 ноября.

Как отмечают в компании, ресурсоснабжающая организация может приостановить доступ к своим услугам, если абонент накопил долги за два месяца. При этом сумма долга роли в этом не играет. Тем должникам, которые проживают в частных домах, могут отключить и канализацию, и водоснабжение, а вот тем, кто живет в многоквартирных домах, - только канализацию.

Напомним, что ранее сотрудники самарских коммунальных систем придумали два двольно действенных метода борьбы с должниками:трехтонная пирамида «позора» и надписи лазером на домах. Эти методы уже возымели положительное действие на злостных неплательщиков.

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