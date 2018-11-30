2018-11-30T12:57:23+03:00
Происшествия

«Торопился за пилюлями»: в Самаре пьяный водитель «Нивы» протаранил крыльцо аптеки

Машина заехала на ограждение и завалилась на бок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ночной патрульФото: Ночной патруль
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Днем в пятницу, 30 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием пьяного водителя. На пересечении улиц Нагорной и Минской «Нива» едва не протаранила аптеку. Об этом сообщают активисты «Ночного патруля».

По предварительным данным, нетрезвый автомобилист не справился с управлением, столкнулся с «семеркой», а затем, снеся дорожный знак, вылетел на тротуар. После этого «Нива» повредила перила крыльца аптеки и сломала дерево, а затем заехала одним колесом на ограждение и «прилегла» на левый бок. В соцсетях самарцы шутят, что автомобилист спровоцировал ДТП из-за того, что слишком торопился за пилюлями.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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