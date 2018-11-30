Неизвестный преступник через окно залез в офис самарской компании и унес оттуда почти 2 миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-30T13:26:35+03:00

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26 ноября в полицию поступило сообщение о крупной краже. Кто-то в период с 23 по 26 ноября проник в офис "ГК Лидер" на улице Калинина и утащил оттуда деньги.

- Злоумышленник проник в помещение после отжатия решетки на окне. Из металлического ящика он взял 1 миллион 900 тысяч рублей, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды-Самара" собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Среди прочего была изъята запись с камеры видеонаблюдения. Она внимательно изучается оперативниками

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - "Кража". Сейчас стражи порядка продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося.

Отметим, что предприятие, пострадавшее от действий преступника, выполняет работы по промышленному направлению, в частности занимается изготовлением металлоконструкций.