2018-11-30T13:26:35+03:00
Происшествия

Неизвестный преступник через окно залез в офис самарской компании и унес оттуда почти 2 миллион рублей

Вор вытащил деньги из металлического ящика
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По факту преступления возбуждено уголовное делоПо факту преступления возбуждено уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

26 ноября в полицию поступило сообщение о крупной краже. Кто-то в период с 23 по 26 ноября проник в офис "ГК Лидер" на улице Калинина и утащил оттуда деньги.

- Злоумышленник проник в помещение после отжатия решетки на окне. Из металлического ящика он взял 1 миллион 900 тысяч рублей, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды-Самара" собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Среди прочего была изъята запись с камеры видеонаблюдения. Она внимательно изучается оперативниками

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - "Кража". Сейчас стражи порядка продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося.

Отметим, что предприятие, пострадавшее от действий преступника, выполняет работы по промышленному направлению, в частности занимается изготовлением металлоконструкций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из прокуратуры в чиновники: главой Октябрьского района Самары стал Александр Кузнецов
Красноглинский район Самары возглавит Вячеслав Коновалов
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют улицу Рабочую
В Самаре у ДК «Металлург» откроется «Всероссийская ярмарка»
В Сызрани хотят ввести карантин по бешенству после нападения собаки на ребенка
В Самаре утвердили регламент предоставления участков под захоронения
Все больше жителей Самарской области участвуют в профилактике ВИЧ
Вышла замуж за 10 тысяч рублей: прокуратура добивается развода тольяттинки и таджика
В Самаре женщина на Hyundai сбила шедшую по «зебре» женщину
Самарским рыбакам могут разрешить ловить до 10 кг рыбы в сутки
В Тольятти появится туристический центр отдыха
Появился список катков, которые зальют в Самаре в этом году
В Самаре после 10 лет розыска поймали мошенника, обманувшего иностранцев на 1,4 млн долларов
На последней миле стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный игровой парк
«Торопился за пилюлями»: в Самаре пьяный водитель «Нивы» протаранил крыльцо аптеки
За одно утро в Самарской области погибли три грудных ребенка
В Самаре коммунальщики сделали для должников за воду напоминалку на колесах
"Комсомолка" поздравляет Заведующую родильного отделения больницы Пирогова Наталью Денисову с юбилеем
Между Волгарем и центральным автовокзалом начнет ходить автобус № 81
В Самаре на несколько часов задержали вылет самолета до Симферополя
Сызранцы организовали подпольный цех по производству водки и коньяка в Саратовской области
В Самаре задержали таксиста-наркомана без прав
В день игры «Крыльев Советов» с «Ростовом» от остановки до «Самара Арены» могут пустить клубный автобус
Иностранец узнал о сыне в Самаре благодаря долгу по алиментам
Сервисом «МегаФон Здоровье» теперь могут пользоваться абоненты всех операторов
Кредитный портфель Самарского регионального филиала Россельхозбанк увеличился с начала года на 10,7%