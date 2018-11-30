2018-11-30T13:46:33+03:00
Происшествия

В Самаре после 10 лет розыска поймали мошенника, обманувшего иностранцев на 1,4 млн долларов

Мужчина обещал за эту сумму предоставить буровую установку, но не сделал этого
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские нашли и задержали мошенника в МосквеПолицейские нашли и задержали мошенника в МосквеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре полицейские задержали мошенника, который находился в розыске почти 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, в 2007 году мужчина 1959 года рождения, будучи гендиректором одной из коммерческих фирм, заключил контракт с зарубежной компанией на поставку буровой установки с набором оборудования на сумму почти в 1,4 млн долларов. Фирма перевела ему деньги, но товар так и не получила. Мошенник скрылся в неизвестном направлении. В 2008 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, а годом позднее его объявили в федеральный розыск.

Установить местонахождение преступника удалось только в ноябре 2018 года. Он скрывался в Москве. При обыске полицейские нашли у него водительское удостоверение Республики Украина с его фотографией, но уже другой фамилией. Недавно злоумышленника привезли в Самару. Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела возобновлено.

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