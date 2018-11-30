Появился список катков, которые зальют в Самаре в этом году

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-30T14:08:24+03:00

Ледовые площадки будут работать не только в парках и на набережной, но и во всех районах города

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Самару продолжают украшать к Новому году. Совсем скоро в городе начнут заливать катки. Ледовые площадки появятся на площади имени В.В. Куйбышева, в парках, на набережной, а также во всех районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, на главной площади города зальют хоккейную коробку и каток для массового катания площадью 2625 квадратных метров. В парке имени Юрия Гагарина каток займет площадь в 8 тысяч квадратных метров, в парке «Дружба» — 2,4 тысяч квадратных метров, а в парке Победы — 1,25 тысяч квадратных метров. Кроме того, в этом году впервые обустроят ледовую площадку (хоккейная площадка и дорожки для катания) в парке Металлургов. Ее площадь составит 3150 квадратных метров. Также каток зальют и на набережной реки Волги. Ледовые аллеи появятся от спортивного комплекса ЦСКА до Маяковского спуска. Как отмечают в мэрии, в планах на набережной оборудовать теплую зону для переодевания с прокатом коньков, камерами хранения и кафе.

Помимо этого, во всех районах Самары обустроят 120 катков: на стадионах, во дворах и около школ. С полным списком можно ознакомиться здесь.