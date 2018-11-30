2018-11-30T14:36:33+03:00
Общество

В Тольятти появится туристический центр отдыха

Открыть его планируется на полуострове Копылово
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация ТольяттиФото: администрация Тольятти
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Территория опережающего социально-экономического развития «Тольятти» может пополниться двумя резидентами. В пятницу, 30 ноября, были одобрены заявки от ООО «РЕГИОН-Т» и ООО «КАРАТ-Тольятти». Соглашения с ними будут заключены в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Так, «РЕГИОН-Т» собирается реконструировать и запустить на полуострове Копылово туристический центр отдыха «Островок» с местами для временного проживания. Стоимость проекта составляет 23,5 млн рублей. Планируется создать 25 новых рабочих мест.

А вот «КАРАТ-Тольятти» намерено построить в Автограде завод по производству сыра. Стоимость проекта — 4,4 млрд рублей. Благодаря новому заводу в Тольятти должны появиться 433 новых рабочих места.

Напомним, что на данный момент в состав ТОРа входят 37 резидентов. Общий объем инвестиций составляет почти 6 млрд рублей.

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