Самарским рыбакам могут разрешить ловить до 10 кг рыбы в сутки

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-30T14:55:52+03:00

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В Самарской области предлагают пересмотреть нормы добычи водных биоресурсов. Напомним, сейчас в нашем регионе рыбаки-любители могут ловить не более 5 кг рыбы в сутки. Депутаты считают, что эта норма слишком мала и предлагают увеличить ее до 10 кг.

- В последнее время количество рыбы в Волге не уменьшается, поэтому вполне можно разрешить рыбакам ловить больше рыбы в сутки, - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Александр Жевайкин на заседании общественной комиссии по вопросам охоты и рыболовства.

С этой инициативой депутаты планируют обратиться в министерство сельского хозяйства РФ. Они уверены в дальнейшем, возможно, будут увеличены и нормы по вылову ценных пород рыб.