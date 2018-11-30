Самарским рыбакам могут разрешить ловить до 10 кг рыбы в сутки
В Самарской области предлагают пересмотреть нормы добычи водных биоресурсов. Напомним, сейчас в нашем регионе рыбаки-любители могут ловить не более 5 кг рыбы в сутки. Депутаты считают, что эта норма слишком мала и предлагают увеличить ее до 10 кг.
- В последнее время количество рыбы в Волге не уменьшается, поэтому вполне можно разрешить рыбакам ловить больше рыбы в сутки, - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Александр Жевайкин на заседании общественной комиссии по вопросам охоты и рыболовства.
С этой инициативой депутаты планируют обратиться в министерство сельского хозяйства РФ. Они уверены в дальнейшем, возможно, будут увеличены и нормы по вылову ценных пород рыб.