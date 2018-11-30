2018-11-30T15:14:21+03:00
Происшествия

В Самаре женщина на Hyundai сбила шедшую по «зебре» женщину

Медики скорой помощи увезли пострадавшую в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 29 ноября, примерно в 18:30 на пересечении улиц Мяги и Гагарина в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 34-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris по улице Мяги, решила повернуть налево на улицу Гагарина. В этот момент проезжую часть улицы Гагарина по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора начала переходить 51-летняя женщина. Автомобилистка не пропустила ее и сбила.

В результате случившегося пешеход получила травмы, с которыми медики скорой помощи увезли ее в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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