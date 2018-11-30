2018-11-30T15:30:47+03:00
Общество

Вышла замуж за 10 тысяч рублей: прокуратура добивается развода тольяттинки и таджика

Иностранец фиктивно женился на россиянке ради получения гражданства РФ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокуроры раскрыли фиктивный брак и требуют его аннулироватьПрокуроры раскрыли фиктивный брак и требуют его аннулироватьФото: Архив "КП"
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Прокуратура Тольятти через суд добивается развода 23-летней местной жительницы и 20-летнего гражданина республики Таджикистан. Сотрудники надзорного ведомства подозревают, что молодые люди заключили фиктивный брак.

По данным правоохранителей, тольяттинка и таджик познакомились за месяц до своей свадьбы. Молодой человек предложил девушке выйти за него замуж за 10 тысяч рублей. Таким образом он хотел упростить себе получение гражданства РФ. Тольяттинка согласилась, условившись, что они расторгнут фиктивный брак через год.

- Согласно статье 28 Семейного кодекса РФ в случае заключения фиктивного брака прокурор вправе требовать признание брака недействительным, - отмечают в прокуратуре Тольятти.

В связи с этим сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с требованием признать брак недействительным.

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