В Сызрани хотят ввести карантин по бешенству после нападения собаки на ребенка
В Сызрани нашли собаку, которая 25 ноября покусала маленького мальчика. Обследование показало, что животное заражено бешенством. В связи с этим в городе планируют ввести карантин на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сызрани.
- Мы отправили в правительство Самарской области первый пакет документов на введение на территории города карантина по бешенству. Документ вступит в силу после того, как его подпишет губернатор, - рассказала главный ветеринарный врач сызранской ветстанции Елена Свинцова.
По ее словам, в четверг, 29 ноября, специалисты провели дезинфекцию участка, где произошло нападение на ребенка. В выходные в городе пройдет бесплатная вакцинация животных против бешенства. Кроме того, в школах Сызрани планируют провести классные часы для родителей учеников на тему безопасного поведения детей с животными.