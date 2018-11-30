2018-11-30T16:16:10+03:00
Общество

В Сызрани хотят ввести карантин по бешенству после нападения собаки на ребенка

Специалисты выяснили, что животное было заражено бешенством
Анастасия ФИЛАТОВА
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Карантин в Сызрани планируют ввести на 60 сутокКарантин в Сызрани планируют ввести на 60 сутокФото: Архив "КП"
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В Сызрани нашли собаку, которая 25 ноября покусала маленького мальчика. Обследование показало, что животное заражено бешенством. В связи с этим в городе планируют ввести карантин на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сызрани.

- Мы отправили в правительство Самарской области первый пакет документов на введение на территории города карантина по бешенству. Документ вступит в силу после того, как его подпишет губернатор, - рассказала главный ветеринарный врач сызранской ветстанции Елена Свинцова.

По ее словам, в четверг, 29 ноября, специалисты провели дезинфекцию участка, где произошло нападение на ребенка. В выходные в городе пройдет бесплатная вакцинация животных против бешенства. Кроме того, в школах Сызрани планируют провести классные часы для родителей учеников на тему безопасного поведения детей с животными.

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