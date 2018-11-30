2018-11-30T16:40:36+03:00
Общество

В Самаре у ДК «Металлург» откроется «Всероссийская ярмарка»

Она будет работать с 5 по 9 декабря
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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С 5 по 8 декабря (со среды по субботу) ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00, а 9 декабря (в воскресенье) с 10:00 до 16:00С 5 по 8 декабря (со среды по субботу) ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00, а 9 декабря (в воскресенье) с 10:00 до 16:00
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В Самаре около ДК «Металлург» 5 декабря откроется «Всероссийская ярмарка». Она будет работать до 9 декабря.

- Мероприятие пройдет в городе в шестой раз и впервые состоится в павильоне у ДК «Металлург» на проспекте Металлургов, 75. Вновь ярмарка соберет на своей площадке интересный ассортимент продуктов и непродовольственных товаров от производителей, предпринимателей из разных регионов России, - рассказали организаторы.

С 5 по 8 декабря (со среды по субботу) ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00, а 9 декабря (в воскресенье) с 10:00 до 16:00.

Самарцам предлагают более 100 морских деликатесов с Дальнего Востока, фермерские колбасы из Удмуртии, сыры абхазских сыроделов, сладости, чайные коллекции, мед редких сортов и многое другое.

Приобрести можно будет не только продукты, но и жилеты, куртки из павловопосадских платков и льна с дополнениями из меха соболя, рыси, лисы, верхнюю одежду для зимы, изделия из шерсти яка и горной козы, натуральную косметику, пледы, посуду ручной работы, постельное белье и многое другое.

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