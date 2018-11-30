В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют улицу Рабочую

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-30T16:37:07+03:00

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В Самаре энергетики планируют заняться ремонтом тепловых сетей на улице Рабочей. В связи с этим там будут введены временные ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Проезд будет закрыт на участке улицы Рабочей от улицы Арцыбушевской до улицы Буянова. Там нельзя будет ездить с 7:00 субботы, 1 декабря, до 22:00 воскресенья, 2 декабря. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.