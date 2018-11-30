Красноглинский район Самары возглавит Вячеслав Коновалов

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-30T16:59:31+03:00

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В пятницу, 30 ноября, прошли выборы на пост главы Красноглинского района Самары. Напомним, на эту должность претендовали два человека: заместитель главы Красноглинского района Александр Малышев и заместитель руководителя городского департамента градостроительства Вячеслав Коновалов. Совет районных депутатов проголосовал за второго кандидата, то есть за Вячеслава Коновалова, который уже возглавлял этот район с 2012 по 2014 годы.

Напомним, что предыдущий глава Красноглинского района Олег Комаров покинул свой пост в середине октября. Он работал на этой должности с 2015 года. Уйти Олег Комаров решил по собственому желанию.