В Самаре будут судить грабителей "Локо-Банка"

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-30T17:47:34+03:00

Членов банды, обвиняют в разбойных нападениях и других преступлениях

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Завершено расследование уголовного дела в отношении Виктора Самсонова, Дмитрия Климова и Александра Шуваева. Они обвиняются в совершении более 20 преступлениях, связанных с созданием преступной банды, незаконным хранением, ношением и приобретением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также в разбойных нападениях на банки и убийстве.

По версии следствия, в июне 2016 года Самсонов создал вооруженную преступную группу – банду. К преступной деятельности он привлек своего знакомого – Климова. В арсенале бандитов оказались: пистолеты, автоматы, осколочные гранаты, взрыватели, тротиловая шашка, около 2 тысяч патрон. Некоторое оружие покупалось у Шуваева, который занимался не только сбытом, но и переделкой огнестрельного оружия. Также для своих преступлений бандиты использовали несколько автомобилей. Чтобы их не узнали, участники банды надевали маски, балаклавы, респираторы, костюмы, перчатки и иные предметы одежды, которые покупал Самсонов.

С июня 2016 года по октябрь 2017 года банда несколько раз грабила банки. Так, 24 августа 2016 года они ограбили Дополнительный офис «Безымянка» Филиала «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО). Тогда было похищено более 11 миллионов рублей; 3 февраля 2017 года напали на Дополнительный офис «Лидер» ОАО КБ «Солидарность» - похищено более 3 миллионов 500 тысяч рублей;

13 июля 2017 года был ограблен Дополнительный офис «На Поляне» ПАО «АктивКапитал Банк», а 4 августа 2017 года - разбойное нападение на офис ПАО «Невский Банк». Но похитить денежные средства бандитам не удалось из-за срабатывания противопожарной сигнализации.

Всего бандой было украдено не менее 14 миллионов 628 тысяч рублей.

17 октября прошлого года бандитов задержали, а огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, находившиеся в арсенале членов банды - изъяты.

Кроме того, 12 сентября 2017 года Самсонов, в дополнительном офисе КБ «Локо-Банк», без участия Климова, во время нападения на банк, выстрелил в охранника и, завладев денежными средствами в размере более 5 миллионов рублей, сбежал. 13 сентября охранник умер в больнице.

Оперативное сопровождение по уголовному осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и регионального управления Росгвардии.

Сейчас следователем собраны необходимые доказательства и уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

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