На новом 81-м маршруте из микрорайона "Волгарь" будут ходить семь автобусов

СЕГОДНЯ 18:40 2018-11-30T18:40:31+03:00

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Жители "Волгаря" получат дополнительный автобусный маршрут, который поможет им добираться до центра Самары. Он частично решит существующую в микрорайоне проблему нехватки общественного транспорта. Речь идет о маршруте №81, который будет курсировать от

Известно даже сколько автобусов планируется выпустить на новый маршрут. Об этом в прямом эфире радио "Комсомольская правда - Самара" (98,2 FM) рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Александр Ерополов.

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- 81-ый автобус будет ходить от той же остановки, что и 80-ый из "Волгаря", через Южный мост и до Центрального автовокзала, - рассказал чиновник. - Планируется, что на 81-маршруте будут работать семь единиц общественного транспорта.

Когда именно жителям микрорайона "Волгарь" ждать этих автобусов, Александр Ерополов не уточнил, так как еще не выбран перевозчик, который будет обслуживать этот маршрут. Ранее сообщалось, что компанию-перевозчика планируется определить в конце декабря этого года.