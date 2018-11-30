2018-11-30T19:39:59+03:00
Происшествия

На улице Демократической в Самаре тягач с экскаватором на полуприцепе «собрал» шесть машин

И полностью перекрыл движение в направлении города
Евгения ВАСИНА
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Фото группы ДТП СамараФото группы ДТП СамараФото: социальные сети
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Крупное ДТП произошло в пятницу, 30 ноября, в конце рабочего дня на улицы Демократической в районе пересечения с улицей Ташкентской. Там тягач марки МАЗ повредил сразу шесть машин.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области, по предварительным данным у грузового автомобиля отказали тормоза и он спровоцировал ДТП, в котором пострадали шесть машин. К счастью, обошлось без человеческих жертв. По факту происшествия проводится проверка.

Очевидцы отмечают, что тягач-МАЗ перевозил экскаватор. Кстати, из-за аварии было полностью парализовано движение по улице Демократической в направлении города. Сейчас грузовик оттащили в сторону, а часть пострадавших машин убрали с помощью эвакуатора. При этом очевидцы насчитали семь поврежденных машин.

Авария в Самаре: На улице Демократической тягач с экскаватором на полуприцепе собрал шесть машин.

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