Декабрь поприветствует Самарцев умеренным морозом

СЕГОДНЯ 19:52 2018-11-30T19:52:01+03:00

В выходные столбик термометра опустится до -17 °C в ночное время и до -12 °C – днем.

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Самарцев ждут морозные выходные. Синоптики обещают в ночью 1 декабря -12...-17 °C, а места и все -22 °C. Днем погода будет ласковее: переменная облачность, температура -7...-12 °C.

В воскресенье 2 декабря ночью ожидается -11...-16 °C, местами по области столбик термометра опустится до -18...-23 °C. Днем: -7...-12 °C и переменная облачность без существенных осадков.

- В первые выходные дни календарной зимы погода на Средней Волге ожидается умеренно морозной со слабым ветром. Определять её будет антициклон, смещающийся через наш регион за Урал. Новая неделя начнётся с приближения к волжским берегам фронтальных разделов атлантического циклона. С юго-западными и южными потоками начнёт поступать более тёплый влажный воздух, - пояснила сотрудник "Приволжское УГМС" Галина Овечкина.