Декабрь поприветствует Самарцев умеренным морозом
Самарцев ждут морозные выходные. Синоптики обещают в ночью 1 декабря -12...-17 °C, а места и все -22 °C. Днем погода будет ласковее: переменная облачность, температура -7...-12 °C.
В воскресенье 2 декабря ночью ожидается -11...-16 °C, местами по области столбик термометра опустится до -18...-23 °C. Днем: -7...-12 °C и переменная облачность без существенных осадков.
- В первые выходные дни календарной зимы погода на Средней Волге ожидается умеренно морозной со слабым ветром. Определять её будет антициклон, смещающийся через наш регион за Урал. Новая неделя начнётся с приближения к волжским берегам фронтальных разделов атлантического циклона. С юго-западными и южными потоками начнёт поступать более тёплый влажный воздух, - пояснила сотрудник "Приволжское УГМС" Галина Овечкина.