Журналист Андрей Караулов: «Наталья Королёва удивляется выбору самарцев»

СЕГОДНЯ 20:26 2018-11-30T20:26:11+03:00

Напомним, в Самаре более 60% жителей проголосовало за то, чтобы аэропорт Курумоч носил имя Королёва.

Изменить размер текста: A A

В пятницу 30 ноября в 23:59 заканчивается голосование в проекте Великие имена России. После подведения итогов станет известно, чье имя будет присвоено самарскому аэропорту Курумоч. Жители Самары все это время активно голосовали. По предварительным итогам в нашем городе с огромнейшим отрывом лидирует Сергей Павлович Королев. Такой выбор саарцев удивил дочь известного конструктор ракетно-космической промышленности СССР, об этом рассказал на своей страницу в facebook журналист Андрей Караулов.

- Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач, литератор, автор трехтомника «С.П. Королёв» о своём великом отце. Удивляется (и как не удивляться?), что в Самаре 60% жителей проголосовало, чтобы их аэропорт носил имя Королёва. Хотя Сергей Павлович не работал в Самаре. В Самаре космосом занимался великий Козлов. А Сергей Павлович жил и работал в Подмосковье, в Калининграде, - написал журналист.

По словам Андрей Караулов дочь легендарного конструктора рассказала, каких усилий в свое время стоило переименовать подмосковный Калининград в Королёв и очень удивилась что за присвоего самарскому аэропорту имени С.П. Королёва проголосовало 60% жителей, а чтобы Внуково носило его имя - только 30%.

- Многие не знают, что Общественная палата проводит такое голосование. Даже Терешкова узнала об этой акции только после звонка Натальи Сергеевны. Подмосковье набирает только 30%. Самара же - 60%. Самара, а не Внуково. Не хочу обидеть моих дорогих самарцев, но все же Внуково - это Внуково, да и до подмосковного Королёва меньше часа езды, - сообщает Андрей Караулов.