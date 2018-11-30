Какая растяжка! Супруга самарского олигарха Ксения Царицына снова радует подписчиков волнующими фотографиями

30 Нояб. 22:42 2018-11-30T23:46:46+03:00

Как вам купальник? Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На этот раз девушка продемонстрировала свою растяжку

Изменить размер текста: A A

Продолжает удивлять своих подписчиков жена самарского олигарха Алексея Шаповалова. На этот раз модель Ксения Царицына показала свою растяжку, а для пикантности решила заменить спортивную форму на белоснежный купальник. Спортивные таланты девушки поклонники оценили сразу – за три часа фотография набрала более 7 000 «лайков».

- Девочки, кто пробовал уже так встать, колитесь? – Подписала снимок Ксения.

- Какая растяжка, - ответили ей восхищенные поклонник в комментариях.

Многие при этом отметили, какие у Ксении длинные и красивые ноги.

ksenia_tsaritsina Ксения Царицына села на шпагат

Напомним, Ксения Царицына не только жена олигарха, но и обладательница нескольких громких титулов. Она представила Ульяновск на конкурсе «Миссис Россия Мира 2018». Девушка получила титул «Миссис Россия Мира».

Модель любит баловать своих поклонников пикантными фото и видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Банкет за 25 миллионов: жена самарского олигарха решила переплюнуть свадьбу внука Пугачевой

Модель решила повторить свое торжество с самарским олигархом Алексеем Шаповаловым

(подробности)

Ксения Царицына раздразнила подписчиков откровенными фото

Женщина выложила фото в бикини и рассказала про параметры фигуры

(подробности)

Жена олигарха из Самары Ксения Шаповалова поборется за титул «Миссис Мира»

Красавица-модель уже завоевала титул «Миссис Россия – 2018», вот только выступала она от Ульяновской области – место было вакантно именно здесь

(подробности)

Жена самарского олигарха блеснула бриллиантом весом в 70 карат

По самым скромным подсчетам это кольцо стоит около 46-50 млн. рублей.

(подробности)