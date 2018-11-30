Какая растяжка! Супруга самарского олигарха Ксения Царицына снова радует подписчиков волнующими фотографиями
Продолжает удивлять своих подписчиков жена самарского олигарха Алексея Шаповалова. На этот раз модель Ксения Царицына показала свою растяжку, а для пикантности решила заменить спортивную форму на белоснежный купальник. Спортивные таланты девушки поклонники оценили сразу – за три часа фотография набрала более 7 000 «лайков».
- Девочки, кто пробовал уже так встать, колитесь? – Подписала снимок Ксения.
- Какая растяжка, - ответили ей восхищенные поклонник в комментариях.
Многие при этом отметили, какие у Ксении длинные и красивые ноги.
Напомним, Ксения Царицына не только жена олигарха, но и обладательница нескольких громких титулов. Она представила Ульяновск на конкурсе «Миссис Россия Мира 2018». Девушка получила титул «Миссис Россия Мира».
Модель любит баловать своих поклонников пикантными фото и видео.
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