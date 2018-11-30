Хотел успеть на желтый: В Самаре на ул. Арцыбушевская столкнулись белый Datsun и черная LADA Priora

30 Нояб. 23:16 2018-11-30T23:28:04+03:00

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Еще одна авария произошла в Самаре в пятницу, 30 ноября. После 22 часов на пересечении улиц Арцыбущевска и Красноармейская столкнулись белый Datsun и черная LADA Priora.

- Приора ехала по Красноармейской в сторону железнодорожного вокзала на мигающий желтый, завершала маневр, а в это же время светофор решил проехать и Datsun. Он ехал по Арцыбущевской в сторону Льва Толстого, вот они и встретились, - сообщили корреспондентам «КП-Самара» очевидцы. - Удар был настолько сильный, что у машин сильно смяло переднюю и боковую части.

Покорёженные машины оказались прямо на трамвайных путях.

- Застопорилось движение трамваев. Три трамвая по улицы Красноармейская и два по Арцыбушевской ждали, пока машины растащат, - рассказал прохожий Игорь.