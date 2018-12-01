В Красноглиниском районе Самары появится новая автобусная остановка - ул. Полтавская

СЕГОДНЯ 07:49 2018-12-01T10:35:13+03:00

Останавливаться там автобусы будут по требованию пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Находится она между остановками «завод Электрощит» и «поселок Южный»

Изменить размер текста: A A

Для удобства жителей Красной Глинки с понедельника будет работать новая автобусная остановка. Компания-перевозчик «СамараАвтоГаза» внесла небольшие изменения в маршрут движения автобусов № 1, 50, 51, 78 и 79. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.

— С понедельника, 3 декабря, появился новая остановка по требованию – ул. Полтавская. По требованию пассажиров машины будут останавливаться на улице Полтавской. Она будет находится между остановками «завод Электрощит» и «поселок Южный», - говорится в сообщении.

Кстати, накануне о транспортных проблемах жителей Красноглинского района говорили в прямом эфире радио «КП-Самара». Послушать программу в записи можно здесь.