В Сызрани сгорело бытовое помещение в районе причала и частный дом

СЕГОДНЯ 08:37 2018-12-01T08:37:30+03:00

Сразу два пожара произошли в Сызрани в период с 30 ноября по 1 декабря

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Минувший ночью сотрудники МЧС России по Самарской области боролись с огнем в Сызрани. Сообщение о ЧП поступило 1 декабря в 5 часов 38 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. Звонивший сообщил, что горят бытовые помещения на улице Декабристов, в районе причала Воложка на дамбе реки Волга. Пожарные расчеты отправились к месту ЧП незамедлительно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 80 м2. На тушение выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

Локализовать возгорание удалось в 5 часов 55 минут, а через 6 минут полностью ликвидировать. Что стало причиной возгорания и какой ущерб был нанесет, предстоит выяснит специалистам.

А накануне, 30 ноября пожарные тушили частный дом в Сызрани на ул. Зеленодольская. О возгорании стало известно в 14 часов 24 минуты. Там загорелись полы на площади в 10 м2.

С огнем боролись 27 человек личного состава и 8 единиц техники. По предварительным данным, в огне никто не пострадал, однако очевидцы сообщают, что на месте ЧП пожарные нашли обгоревший труп козы.