2018-12-01T10:33:13+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель, объезжая препятствие, сбил ребенка

Мужчина сам отвез пострадавшего в больницу
Евгения ВАСИНА
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Мальчик шел без светоотражающих элементов на одеждеМальчик шел без светоотражающих элементов на одеждеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Накануне в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в селе Старая Рачейка по улицы Молодежная ехала машина ВАЗ 21063, за рулем находился 32-летний водитель. Мужчина направлялся в сторону улицы Кирова. При объезде препятствия он выехал на «встречку», где наехал на 13-летнего пешехода. Мальчик шел без светоотражающих элементов в попутном направлении по левому краю проезжей части, навстречу движению.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения. Водитель сам ребенка в медицинское учреждение.

Сейчас по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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