В Самарской области водитель, объезжая препятствие, сбил ребенка
Накануне в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в селе Старая Рачейка по улицы Молодежная ехала машина ВАЗ 21063, за рулем находился 32-летний водитель. Мужчина направлялся в сторону улицы Кирова. При объезде препятствия он выехал на «встречку», где наехал на 13-летнего пешехода. Мальчик шел без светоотражающих элементов в попутном направлении по левому краю проезжей части, навстречу движению.
В результате ДТП подросток получил телесные повреждения. Водитель сам ребенка в медицинское учреждение.
Сейчас по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.