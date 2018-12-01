В Самаре на улице Г. Димитрова машина превратилась в кусок обгоревшего металла

СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-01T11:08:03+03:00

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Неприятный инцидент произошел утром 1 декабря на улице Георгия Димитрова. Там прямо во время движения загорелся легковой автомобиль. Машина как раз ехала по кольцу на пересечении улиц Г.Димитрова и Молодежной.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, на пульт дежурного сообщение о ЧП поступило в 7 часов 38 минут. К месту ДТП незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 1 единица техники.

- По прибытии на место установлено, что произошло загорание автомобиля в пути следования. Проводились аварийно-спасательные работы. Причина ДТП устанавливается, - сообщили в МЧС.

Машина выгорела полностью и стала похожа на груду металлолома.