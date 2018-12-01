2018-12-01T12:59:43+03:00
Происшествия

Хранил для себя: В Тольятти задержали мужчину с крупной партией растительных наркотиков

Мужчину могут посадить в тюрьму.
Евгения ВАСИНА
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Запрещенное вещество изъялиЗапрещенное вещество изъялиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудникам УМВД России по городу Тольятти стало известно, что 30-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки информация подтвердились.

Вечером у дома на улице Дзержинского его уже ждали сотрудники полиции ОП №21 г. Тольятти. Подозреваемый был задержан. Во время личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у мужчины вещество растительного происхождения в виде плитки.

Позже эксперты подтвердили, что это гашиш массой 95, 830 грамм, что является крупным размером.

По информации сотрудников полиции, ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Во время опроса мужчина заявил, хранил наркотики для личного употребления.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Тольяттинцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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