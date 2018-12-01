В Сызрани водитель ремонтной машины спас из горящего дома четырех маленьких детей

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-01T14:42:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 30 ноября в Сызрани загорелся многоквартирный жилой дом на улице 1-я Сланцевая. Сообщении о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 10 часов. По счастливой случайности недалеко от горящего дома в этот день работал водитель-Рустам. Сызранский СМИ после случившегося прозвали его героем.

Как сообщает КТВ-Луч, мужчина приехал с бригадой слесарей, которым предстояло ремонтировать колодец поблизости. Рустам заметил, как из дома повалил дым и отреагировал незамедлительно. Именно он позвонил в пожарную охрану, а сам побежал в дом, предупредить хозяев.

Рустам постучал в одну из квартир, ему открыла молодая девушка, кроме ее в квартире было двое детей. Мужчина велел ей незамедлительно собирать документы и бежать из квартиры. Девушки и двух детей - одному около трех лет, другому около двух месяцев – водитель в УАЗ «Водоканала».

Затем мужчина побежал в другую половину дома, в квартире там также были дети, которых Рустам усадили в машину.

Спустя несколько минут на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Дом тушили 35 человек личного состава пожарно-спасательные подразделения и 12 единиц техники. Огонь захватил 200 м2.

Локализовать возгорание удалось в 11 часов 1 минуту, через 16 минут пожар был ликвидирован полностью.