В Сызрани водитель ремонтной машины спас из горящего дома четырех маленьких детей
В пятницу, 30 ноября в Сызрани загорелся многоквартирный жилой дом на улице 1-я Сланцевая. Сообщении о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 10 часов. По счастливой случайности недалеко от горящего дома в этот день работал водитель-Рустам. Сызранский СМИ после случившегося прозвали его героем.
Как сообщает КТВ-Луч, мужчина приехал с бригадой слесарей, которым предстояло ремонтировать колодец поблизости. Рустам заметил, как из дома повалил дым и отреагировал незамедлительно. Именно он позвонил в пожарную охрану, а сам побежал в дом, предупредить хозяев.
Рустам постучал в одну из квартир, ему открыла молодая девушка, кроме ее в квартире было двое детей. Мужчина велел ей незамедлительно собирать документы и бежать из квартиры. Девушки и двух детей - одному около трех лет, другому около двух месяцев – водитель в УАЗ «Водоканала».
Затем мужчина побежал в другую половину дома, в квартире там также были дети, которых Рустам усадили в машину.
Спустя несколько минут на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Дом тушили 35 человек личного состава пожарно-спасательные подразделения и 12 единиц техники. Огонь захватил 200 м2.
Локализовать возгорание удалось в 11 часов 1 минуту, через 16 минут пожар был ликвидирован полностью.