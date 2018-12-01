2018-12-01T15:56:56+03:00
Спорт

Матч «Оренбург» - «Крылья Советов» отменили из-за мороза

За час до игры термометр на стадионе «Газовик» показал -17
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Термометр показал -17Термометр показал -17Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Матч 16 тура Российской премьер-лиги «Оренбург» - «Крылья Советов», который должен был пройти 1 декабря на стадионе «Газовик», отменили. Причина – низкая температура воздуха. Термометр, который установили на стадионе, за час до игры показал -17 градусов. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

- В связи с погодными условиями - сертифицированный термометр показал -17°C - матч «Оренбург» и «Крылья Советов» отменён, - говорится в сообщении на странице РПЛ в Твиттере.

Как следует из видео, опубликованного на странице телеканала «Матч Премьер», именно самарский клуб стал инициатором отмены. Согласно регламенту, если одна из команд откажется от участия в матче, то игру перенесут на другую дату. Когда именно состоится встреча «Оренбурга» и «КС», пока не ясно. РПЛ сообщит дату матча позже.

Напомним, это уже вторая игра «Крыльев» в этом году, которую отменили из-за низкой температуры воздуха. В конце февраля из-за мороза в Самаре отменили кубковую встречу со «Спартаком». Тогда градусник на стадионе «Металлург» показал за час до матча -15 градусов.

Официально. Игра #ОренбургКрылья сегодня не состоится и будет перенесена..О дате и времени будет сообщено отдельно @fcorenburg @fckssamara

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болельщики после отмены матча "Крылья Советов" - "Спартак" жгли шашки и не выпускали команды

Болельщики, скупившие билеты на игру года для Самары оказались недовольны отменой матча [видео] (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре совсем скоро появятся транспортные карты с новым дизайном
Миодраг Божович о переносе матча «Оренбург» - «Крылья Советов»: «Нам не нужно рисковать здоровьем игроков»
Новый глава управления ГИБДД Самарской области начинал карьеру в должности инспектора ДПС
Два человека погибли на месте: на трассе Самара-Волгоград КамАЗ пытался обогнать легковушку
В Сызрани водитель ремонтной машины спас из горящего дома четырех маленьких детей
Председателю Правительства Самарской области Александру Нефёдову снова пророчат отставку
Хранил для себя: В Тольятти задержали мужчину с крупной партией растительных наркотиков
В одном из супермаркетов Тольятти разгорелся «перцовый» скандал из-за пачки дешевых вафель
В Самаре на улице Г. Димитрова машина превратилась в кусок обгоревшего металла
В Самарской области водитель, объезжая препятствие, сбил ребенка
В Сызрани сгорело бытовое помещение в районе причала и частный дом
В Красноглинском районе Самары появится новая автобусная остановка - ул. Полтавская