Матч «Оренбург» - «Крылья Советов» отменили из-за мороза

СЕГОДНЯ 15:49 2018-12-01T15:56:56+03:00

За час до игры термометр на стадионе «Газовик» показал -17

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Матч 16 тура Российской премьер-лиги «Оренбург» - «Крылья Советов», который должен был пройти 1 декабря на стадионе «Газовик», отменили. Причина – низкая температура воздуха. Термометр, который установили на стадионе, за час до игры показал -17 градусов. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

- В связи с погодными условиями - сертифицированный термометр показал -17°C - матч «Оренбург» и «Крылья Советов» отменён, - говорится в сообщении на странице РПЛ в Твиттере.

Как следует из видео, опубликованного на странице телеканала «Матч Премьер», именно самарский клуб стал инициатором отмены. Согласно регламенту, если одна из команд откажется от участия в матче, то игру перенесут на другую дату. Когда именно состоится встреча «Оренбурга» и «КС», пока не ясно. РПЛ сообщит дату матча позже.

Напомним, это уже вторая игра «Крыльев» в этом году, которую отменили из-за низкой температуры воздуха. В конце февраля из-за мороза в Самаре отменили кубковую встречу со «Спартаком». Тогда градусник на стадионе «Металлург» показал за час до матча -15 градусов.

Официально. Игра #ОренбургКрылья сегодня не состоится и будет перенесена..О дате и времени будет сообщено отдельно @fcorenburg @fckssamara

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