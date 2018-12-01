Миодраг Божович о переносе матча «Оренбург» - «Крылья Советов»: «Нам не нужно рисковать здоровьем игроков»
За час до матча «Оренбург» - «Крылья Советов» стало известно о переноси матча из-за мороза. Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов пояснил, что решение принимала вся команда.
- При такой погоде невозможно играть. Уже за час до матча показывает минус 18 градусов, а к началу матча уже будет минус 20. Как играть?!, - прокомментировал Александр Шикунов.
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович пояснил, что команда решение о переносе восприняла нормально.
- Мы знали, что будет холодно, но прилетели и готовились к игре. Решение о переносе восприняли нормально. Сейчас холодно и будет только хуже. Нам не нужно рисковать здоровьем игроков. У нас и так много травмированных, - завил тренер.
Напомним, матч 16 тура Российской премьер-лиги «Оренбург» - «Крылья Советов», должен был пройти 1 декабря на стадионе «Газовик», но был отменен. Причина – низкая температура воздуха. Термометр, установленный на стадионе, за час до игры показал -17 градусов.