В Самаре совсем скоро появятся транспортные карты с новым дизайном

СЕГОДНЯ 16:56 2018-12-01T16:56:49+03:00

А вы пользуетесь транспортной картой? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как именно они будут выглядеть пока держится в секрете

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Пока самарцы обсуждают будущее повышение проезда и частичную отмену льгот по транспортным картам, оператор решил порадовать пассажиров новым дизайном.

- Совсем скоро транспортные карты будут выглядеть по-другому. Мы приготовили для пользователей карты с новым дизайном, который должен понравиться пассажирам, - сообщается в твиттере ООО "Транспортная карта".

Каким именно будет новый дизайн пока не известно. Оператор так же заверил, что и после введения новых карт, старые будут работать.

Напомним, даже по транспортным картам с 1 января проезд в общественном транспорте Самары будет стоить 28 рублей

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