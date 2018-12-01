2018-12-01T18:47:03+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Самарской области: на трассе Тольятти-Ташла в аварии погибли два человека

Двое детей госпитализированы
Евгения ВАСИНА
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По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Еще одно смертельное ДТП произошло в Самарской области в субботу, 1 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области около 16:45 на 18 км трассы Тольятти-Ташла столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Форд, ехал со стороны Нижнего Санчелеево в сторону Тольятти. Автомобиль выехал на «встречку», где столкнулся с Шевроле, которая ехала во встречном направлении. Удар был такой силы, что Шевроле бросило на Мазда, которая ехала в попутном направлении. В итоге обе машины "улетели" в кювет.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Шевроле – 38-летний мужчина и 40-летняя женщина. А двое детей, ехавшие в этой в этой же машине – девочка и мальчик - госпитализированы.

Пострадали также водитель и двое детей, ехавшие в Форде. Водитель Мазда не пострадал.

Сейчас полиция устанавливает все личности участников аварии и другие обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

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